La France s'offre l'Irlande mais pas le tournoi par Adonis Vesin (iDalgo) Une trop courte victoire. La France a réalisé un très bon match contre l'Irlande (35-27), décrochant même le bonus offensif. Il manquait toutefois vingt-trois points pour dépasser l'Angleterre, qui a disposé de l'Italie 34-5 ce samedi, et remporter le Six Nations. Dupont (6e), un essai de pénalité (29e), Ntamack (43e) et Vakatawa (70e) ont permis aux Bleus de s'imposer contre des Irlandais menés presque toute la rencontre. La formation de Fabien Galthié passe à la quatrième place du classement mondial, dépassant son adversaire du soir. Les Tricolores vont retrouver les pelouses pour l'Autumn Nations Cup du 15 au 28 novembre (Fidji, Écosse puis Italie).

