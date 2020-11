Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La France s'impose et se qualifie pour l'Euro Reuters • 27/11/2020 à 23:05









par Samuel Messberg (iDalgo) Ce vendredi soir l'Equipe de France féminine recevait l'équipe autrichienne pour le compte des qualifications pour l'Euro 2021. Les Françaises emmenées par une Corine Diacre décriée se sont imposées sur le score de 3-0 grâce à des buts de Renard (11') et un doublé de Katoto (27', 72') et ont donc validé leur place pour l'Euro étant assurée de terminer premières de leur groupe. Ce n'est malgré tout pas terminé pour les quarts de finaliste de la dernière Coupe du Monde qui affronteront le Kazakhstan lundi pour le dernier match de cette qualification.

