La France s'impose avec la manière contre l'Australie par Hugo Chalmin (iDalgo) C'est une énorme démonstration de basket qu'ont offert les basketteuses de l'Equipe de France jeudi soir. Les joueuses de Valérie Garnier se sont imposées 72-63 face à l'Australie lors de leur première rencontre dans ce tournoi de qualification pour les prochains Jeux Olympiques. Devant un public de Bourges endiablé, la France rentre parfaitement dans la rencontre. Elle termine le premier quart-temps avec un avantage de 3 points. Une avance que les Françaises vont doubler juste avant la pause puisqu'elles mènent 36 à 30. Elles bénéficient notamment d'une très bonne adresse au tir : 40 %. Dès le retour des vestiaires, les Braqueuses augmentent l'intensité et font un run de 7-0. La réponse des vice-championnes du monde ne se fait pas attendre. Les Australiennes reviennent aussitôt à 43-39. Malgré les assauts répétés des Opals, les Bleues ne tremblent pas face aux 19 points, 20 rebonds de Liz Cambadge et finissent par disposer de l'Australie. Un succès ô combien important pour l'EDF puisqu'une victoire, samedi contre le Brésil, lui assurerait une place pour Tokyo 2020.

