Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La France s'amuse avec l'Ukraine Reuters • 07/10/2020 à 23:21









La France s'amuse avec l'Ukraine par Samuel Messberg (iDalgo) L'équipe de France s'est imposé 7 buts à 1 face à l'Ukraine ce mercredi soir en match amical grâce à des buts de Camavinga (9'), Giroud (24', 34'), Mykolenko (CSC, 39'), Tolisso (65'), Mbappé (82') et Griezmann (89'). Le but ukrainien a été inscrit par Tsygankov à la 53ème minute. Le match a été maîtrisé dans l'ensemble par les hommes de Didier Deschamps, malgré un mauvais retour des vestiaires. Ce résultat est marqué par le but de Camavinga qui l'a fait devenir le plus jeune buteur de l'équipe de France depuis 1914, mais aussi par le doublé de Giroud qui lui fait rattrapé Michel Platini au classement des buteurs en Bleus. Prochain match dimanche à 20h45 contre le Portugal au Stade de France.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.