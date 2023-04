La France réussit son test face au Canada

Deux sur deux pour Hervé Renard à la tête de l'équipe de France. Les Bleues se sont à nouveau imposées ce mardi, avec une victoire de prestige 2-1 face à une équipe du Canada championne olympique en titre. Sous une pluie battante, les buts de Lea Le Garrec et Grace Geyoro ont offert une nouvelle raison de rêver, à trois mois de la Coupe du monde.

France 2-1 Canada

Buts : Geyoro (51 e ), Le Garrec (64 e ) pour les Bleues // Huitema (71 e ) pour les Canucks

L’équipe de France d’Hervé Renard s’offre une nouvelle victoire en amical ce mardi et s’impose 2-1 face à un Canada qui se présentera au Mondial avec les mêmes ambitions que les joueuses tricolores dans les prochains mois. Une victoire de prestige, donc, pour les Bleues, qui n’avaient plus mis deux buts aux Canucks depuis le 8 mars 2012 ! C’était le match test à ne pas foirer pour le néo-sélectionneur et l’examen face à une équipe canadienne diminuée obtient la mention « honorable ». Il faudra sûrement faire plus en juillet prochain, notamment offensivement, pour espérer ramener la coupe à la maison. Mais il est difficile de ne pas retenir du positif d’un rassemblement qui ressemblait à de grandes retrouvailles entre joueuses parfois séparées par des conflits les dépassant.…

Par Anna Carreau pour SOFOOT.com