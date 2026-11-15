La France retrouve la victoire contre la Turquie
Sans briller dans l'efficacité et en commettant des erreurs individuelles impardonnables à ce niveau, la France s'est sortie du piège turc. La copie fut loin d'être parfaite, mais l'essentiel est là pour Zinedine Zidane : ses hommes sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Nations.
France 2-1 Turquie
Buts : Topcu (49 e , CSC) et Kroupi (79 e ) pour les Bleus // Bardacki (89 e ) pour les Turcs
Plus d’informations à venir sur sofoot.com …
Par Mathis Blineau-Choëmet, au Stade Atlantique pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer