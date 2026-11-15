La France retrouve la victoire contre la Turquie

La France retrouve la victoire contre la Turquie

Sans briller dans l'efficacité et en commettant des erreurs individuelles impardonnables à ce niveau, la France s'est sortie du piège turc. La copie fut loin d'être parfaite, mais l'essentiel est là pour Zinedine Zidane : ses hommes sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Nations.

France 2-1 Turquie

Buts : Topcu (49 e , CSC) et Kroupi (79 e ) pour les Bleus // Bardacki (89 e ) pour les Turcs

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Par Mathis Blineau-Choëmet, au Stade Atlantique pour SOFOOT.com