LA FRANCE RÉCLAME LE RESPECT DES DROITS EN BIÉLORUSSIE PARIS (Reuters) - La France a réclamé lundi le respect des libertés fondamentales et des droits démocratiques en Biélorussie, au lendemain de la victoire contestée du président Alexandre Loukachenko, reconduit pour un sixième mandat. "Les libertés fondamentales et les droits démocratiques doivent être respectés en Biélorussie. Les résultats doivent être rendus publics de manière complète et transparente. L'Europe sera vigilante sur ses valeurs essentielles", a déclaré sur Twitter Clément Beaune, secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes. L'élection présidentielle de dimanche a été entachée "d'une violence d'Etat disproportionnée et inacceptable contre des manifestants pacifiques", ont déploré le Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères, Josep Borrell, et le Commissaire à l'Elargissement, Oliver Varhelyi. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

