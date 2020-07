Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La France réclame l'envoi d'observateurs au Xinjiang Reuters • 21/07/2020 à 16:30









LA FRANCE RÉCLAME L'ENVOI D'OBSERVATEURS AU XINJIANG PARIS (Reuters) - La France a condamné mardi le traitement subi par la minorité ouïghoure au Xinjiang et réclamé l'envoi d'observateurs indépendants dans la région occidentale chinoise. "Toutes ces pratiques sont inacceptables (...) car elles vont contre les principes universels des droits de l'homme et nous les condamnons avec beaucoup de fermeté", a déclaré le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. "Dans l'immédiat, nous demandons à ce que la Chine permette l'accès des observateurs indépendants internationaux dans cette zone et qu'elle permette aussi à la haute commissaire des droits de l'homme (Michelle Bachelet, NDLR) de visiter le Xinjiang en toute liberté", a-t-il ajouté. Les Etats-Unis ont ajouté lundi à leur liste noire onze entreprises chinoises impliquées selon Washington dans des violations des droits de l'homme au Xinjiang. La Chine réfute tout mauvais traitement à l'encontre des Ouïghours et toute "ingérence" des autres pays dans ce dossier. A l'Assemblée nationale, Jean-Yves Le Drian a souligné la préoccupation de la France concernant les informations faisant état "de camps d'internement, de détentions massives, de disparitions, de travail forcé, de stérilisations forcées, la destruction du patrimoine culturel ouïghour et en particulier les lieux de culte, la surveillance de la population et plus globalement, tout le système répressif mis en place dans cette région". (John Irish, Jean-Stéphane Brosse)

