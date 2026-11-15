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La France qualifiée en quarts de Ligue des nations si...
information fournie par So Foot 15/11/2026 à 11:34

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La France qualifiée en quarts de Ligue des nations si...

La France qualifiée en quarts de Ligue des nations si...

Opération qualification. Battue en Italie jeudi (3-1), l’équipe de France a deux objectifs ce dimanche : rebondir et valider sa qualification en quarts de finale de la Ligue des nations . Pour cela, les hommes de Zinédine Zidane n’auront pas besoin de battre la Turquie, dernière du groupe A avec zéro point. D’autant que, dans le même temps, l’Italie et la Belgique, respectivement première et troisième, ne sont séparées que d’un point. Par conséquent, un match nul suffirait aux Bleus, deuxièmes, pour valider leur ticket. Pour cette rencontre de dimanche soir, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, Kylian Mbappé , qui devrait évoluer en pointe selon plusieurs sources, fera son retour et sera épaulé par Michael Olise et Bradley Barcola.

Zidane retrouve Bordeaux

Pour cette rencontre décisive, le sélectionneur des Bleus retrouvera Bordeaux, une ville où il a joué pendant quatre ans avant de rejoindre la Juventus . L’accueil promet d’être chaleureux pour l’ancien meneur de jeu des Girondins, qui est revenu en conférence de presse sur la crise que traverse son ancien club, rétrogradé en Régional 1 (6 e division) : « On n’est pas contents, on est même tristes. J’espère que les repreneurs vont faire leur chemin et qu’on puisse, petit à petit, revoir les Girondins tout en haut. »

TM pour SOFOOT.com

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