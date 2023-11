information fournie par So Foot • 17/11/2023 à 11:28

La France prête à accueillir l’Euro 2026 de futsal

Un poil plus simple à organiser que les JO.

La FFF a annoncé ce vendredi via un communiqué avoir déposé sa candidature pour accueillir l’Euro 2023 de futsal en France. La candidature de l’instance a été envoyée à l’UEFA en octobre, et le communiqué précise que cette envie s’inscrit « dans le cadre du plan de développement du futsal de haut niveau présenté en août dernier ». Avec un budget de 18,5 millions d’euros sur la période 2022-2025, la mise en place d’une filière de formation et la création d’une équipe de France féminine, le futsal fait partie des domaines prioritaires à développer pour le président Philippe Diallo.…

CD pour SOFOOT.com