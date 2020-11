Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La France première de son groupe Reuters • 16/11/2020 à 23:18









La France première de son groupe par Samuel Messberg (iDalgo) Ce lundi soir l'Equipe de France Espoir affrontait la Suisse Espoir pour une finale pour la première place du groupe de qualification pour l'Euro U21. Les Bleuets se sont imposés 3-1 grâce à des buts d'Edouard (16', 23') et Kolo (90+2') et prennent donc la tête du Groupe 2. Le but Suisse à lui été inscrit par Imeri (88'). C'est la différence de buts qui permet à la France d'être devant la Suisse qui se qualifiera tout de même grâce à sa place de meilleur deuxième des groupes. L'édition aura lieu en Hongrie et en Slovénie du 24 mars au 31 mars pour la phase de groupe et du 31 mai au 6 juin pour les phases finales.

