«La France pourrait interdire le glyphosate par étapes»

Le Luxembourg va devenir en 2020 le premier pays de l'Union européenne à bannir le glyphosate. Première étape ce samedi avec le retrait de l'autorisation de mise sur le marché du produit. Pour le ministre de l'Agriculture du Grand-Duché, Romain Schneider, c'est en procédant progressivement que l'Europe réussira à réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. LIRE AUSSI > Comment le Luxembourg a décidé d'interdire le glyphosateA partir de ce samedi, le Luxembourg sera le premier pays européen à retirer l'autorisation de mise sur le marché du glyphosate. Comment a été prise cette décision ?ROMAIN SCHNEIDER. Dès 2018, l'abandon du glyphosate figurait dans le programme gouvernemental suite à un accord de coalition. Nous avons informé en amont les agriculteurs et les viticulteurs qu'ils ne pourraient plus du tout utiliser ce produit sur les sols du pays à partir du 1er janvier 2021. L'opération se fait progressivement et débute effectivement ce samedi par le retrait de l'autorisation de mise sur le marché. C'est aussi une suite logique des votes effectués au niveau européen car neuf pays de l'UE, dont la Belgique, la France et le Luxembourg, ont voté contre le glyphosate.Mais pourquoi n'interdire que le glyphosate ?Nous avons lancé un plan national de réduction de l'usage des produits phytosanitaires qui prévoit une baisse de 30 % de l'usage des pesticides les plus dangereux d'ici 2025. Le problème n'est pas d'interdire mais de trouver des alternatives à ces produits. Il existe des moyens mécaniques de traiter les vignobles ou les terres en utilisant moins de produits chimiques mais il faut aussi s'appuyer sur la recherche et l'innovation dans ce domaine. Et regarder aussi s'il existe des espèces de plantes plus résistantes.Ce que vous faites au Luxembourg avec seulement 2000 agriculteurs (pour 600 000 habitants), peut-on le faire en France ?Les surfaces agricoles en France ont ...