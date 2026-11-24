La France plaide pour un renforcement de ses partenariats économiques avec l'Afrique

En 2025, les échanges commerciaux franco-africains ont dépassé les 65 milliards d'euros.

"Nous devons co-construire, nous devons co-investir, nous devons aller de l'avant ensemble systématiquement" a déclaré Nicolas Forissier, ministre de délégué au Commerce extérieur. ( AFP / ABDEL MAJID BZIOUAT )

Le ministre délégué français au Commerce extérieur a promu ce mardi une "co-construction" économique entre la France et l'Afrique, en ouverture du forum Ambition Africa à Paris.

"Nous devons chercher (...) un partenariat où chacun apporte et où chacun est bénéficiaire", a déclaré Nicolas Forissier devant un parterre de responsables politiques et économiques africains lors de cet événement organisé par Business France, opérateur public assistant les entreprises françaises à l'exportation, au ministère de l'Économie et des Finances.

Mais on va peut-être plus loin encore", a-t-il poursuivi: "nous devons co-construire, nous devons co-investir, nous devons aller de l'avant ensemble systématiquement" .

En 2025, les échanges commerciaux entre la France et l'Afrique ont dépassé 65 milliards d'euros, et le stock d'investissements directs 60 milliards, avec plus de 4.400 filiales françaises implantées sur le continent représentant plus de 500.000 emplois , a chiffré le ministre.

Pour lui, "investir dans la durée, construire ensemble, transférer des compétences, produire et transformer sur place, c'est aussi le meilleur moyen de servir (...) un idéal plus large (...), celui du service aux générations futures".

Cette méthode de la "co-construction" avait déjà été mise en avant lors du sommet Afrique-France de Nairobi en mai, lors duquel le président français Emmanuel Macron avait annoncé 23 milliards d'euros d'investissements français et africains pour l'Afrique .

"L'Afrique n'est pas le continent de demain, il est le continent d'aujourd'hui"

Les pays et entreprises africains ne veulent plus "être des fournisseurs à l'ancienne", mais "des partenaires", a indiqué Nicolas Forissier, citant des domaines comme l'énergie, la transition énergétique, la cybersécurité, la santé ou les minerais critiques.

"On ne va pas être simplement (...) des acheteurs de minerais critiques. Nous devons être des partenaires qui vont permettre le développement industriel de l'exploitation de ces métaux ou minerais critiques dans les pays qui les produisent et au bénéfice de l'économie africaine", a-t-il souligné. "L'Afrique attire les capitaux et les savoir-faire industriels. Et pour la France, l'enjeu est d'accompagner la croissance rapide de ces marchés, mais aussi d'accueillir des investisseurs africains sur son sol", a-t-il ajouté.

De son côté, le directeur général de l'Agence française de développement (AFD) Christophe Lecourtier a souligné que "le regard du secteur privé sur le continent (...) a(vait) changé" et que l'Afrique n'était plus perçue "comme une destination en demi-teinte" .

"L'Afrique n'est pas le continent de demain, il est le continent d'aujourd'hui" et "notre défi, votre défi est clair: ne pas rater ce moment africain tandis que nombreux compétiteurs, et pas seulement la Chine, accélèrent leurs investissements", a-t-il prévenu.

Face aux contraintes budgétaires croissantes au Cameroun, le ministre camerounais de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, Alamine Ousmane Mey, a de son côté souligné l'importance du "financement du secteur privé à travers des partenariats public-privé ou des investissements directs" et la nécessité de "localement, développer davantage le secteur financier".

Le Fonds monétaire international prévoit une croissance économique de 4,5% en Afrique subsaharienne pour 2026 et 2027, un rythme supérieur à la croissance mondiale (respectivement 3,1% et 3,4%).