La France piétine sans surprise la Macédoine du Nord par Adonis Vesin (iDalgo) 11-0. Les professionnelles françaises ont déroulé contre les amatrices macédoniennes. Pour les qualifications à l'Euro féminin 2021, Corinne Diacre s'est passée des services de Wendie Renard et d'Amel Majri, sur le banc. La capitaine Eugénie Le Sommer a claqué un quadruplé (5e, 21e, 73e, 78e) et Grace Geyoro un doublé (60e, 63e). Les autres buteuses : Gauvin (1re), De Almeida (39e), Diani (45e+1), Asseyi (55e) et Cascarino (76e). La France est en tête de sa poule G avec cinq victoires en cinq matches, 29 buts marqués pour zéro encaissé. Les Tricolores se déplaceront chez le dauphin autrichien (15 points également) mardi prochain.

