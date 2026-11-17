La France peut-elle s'inspirer du modèle finlandais contre le sans-abrisme vanté par Glucksmann ?

Une personne sans-abri à Paris le 16 novembre 2026 ( AFP / JOEL SAGET )

Le candidat social-démocrate Raphaël Glucksmann a cité lundi soir, lors d'un débat entre candidats à la présidentielle sur LCI, l'exemple de la Finlande comme une réussite dans la lutte contre le sans-abrisme. Comment ce pays nordique a-t-il procédé et ce modèle est-il transposable en France ?

"Les Finlandais, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire et qui fonctionne et qu'on devrait copier partout en Europe, y compris en France", a déclaré Raphaël Glucksmann au cours de ce débat sur la pauvreté co-organisé par Les Restos du Coeur.

"Ils ont dit, on a des sans-abri, on a des personnes sans domicile fixe, et bien on va les loger, on va leur fournir un logement pérenne", a-t-il poursuivi, soulignant qu'en outre, "on économise sur les frais d'hébergement d'urgence, sur les hôtels, sur les frais d'hospitalisation qui sont liés à la vie dans la rue".

Qu'a fait la Finlande ?

Le pays a lancé en 2008 une politique centrée sur le housing first (logement d'abord), guidée par l'idée que se loger constitue un droit fondamental. Elle vise notamment à garantir un nombre suffisant de logements à des prix abordables.

L'approche adoptée "offre aux personnes sans-abri un logement immédiat, indépendant et permanent, plutôt qu'un hébergement temporaire", expliquaient en 2021 dans un blog les experts de l'OCDE Laurence Boone, Boris Cournède et Marissa Plouin.

Pour cela, le pays a soit transformé "certains centres d'hébergement existants en immeubles résidentiels composés d'appartements indépendants", soit "construit de nouveaux logements par le biais d'un organisme public".

Par ailleurs, ce modèle prévoit une aide financière avec une "allocation logement pour les ménages à faibles revenus" couvrant environ 80 % des coûts de logement, selon le blog des experts de l'OCDE.

Quels résultats ?

Une personne sans-abri à Paris le 16 septembre 2026 ( AFP / JOEL SAGET )

La Finlande est le seul Etat membre de l'Union européenne qui a réussi à réduire de façon durable le sans-abrisme : il est passé de 17.958 personnes sans domicile en 1987 à un point bas de 3.429 en 2023, selon l'édition 2026 du rapport Regard sur le mal-logement en Europe, réalisé par la Fédération européenne des associations travaillant avec des personnes sans-abri (Feantsa) et la Fondation pour le logement.

Les évaluations de cette politique ont fait état "d'économies annuelles de dépenses publiques de l'ordre de 9.600 à 15.000 euros par personne ayant connu auparavant une situation de sans-abrisme", selon les experts de l'OCDE.

Le nombre de personnes sans domicile est toutefois remonté depuis 2023, et s'établit en 2025 à 4.579, selon le plus grand bailleur finlandais à but non lucratif, Y-Säätiö. Une inversion de tendance amorcée en 2024, après que le gouvernement de droite dirigé par le Premier ministre Petteri Orpo a procédé à des coupes substantielles dans les dépenses de sécurité sociale.

Une approche transposable en France ?

La France a aussi lancé un plan Logement d'abord, qui a permis à 804.000 personnes d'accéder à un logement stable depuis 2018, a indiqué en mai dernier le ministère de la Ville et du Logement.

Une première différence avec la Finlande porte sur "l'échelle", souligne toutefois Sarah Coupechoux, responsable de la mission Europe à la Fondation pour le logement.

Le nombre de personnes sans domicile est estimé en France à plus de 350.000, d'après le site internet de la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement. Pour Marie Loison, chercheuse en sociologie à l'université Paris-13, ce chiffre est daté et sans doute "très en-deçà des réalités".

Par ailleurs, rappelle Sarah Coupechoux, "il y a beaucoup plus de strates administratives" dans l'Hexagone qu'en Finlande où "les municipalités et l'Etat travaillent ensemble".

"La très grande différence tient à la volonté politique sur plusieurs décennies", juge-t-elle encore, observant qu'en France, parallèlement aux initiatives pour réduire le sans-abrisme, des politiques rognent par exemple sur les budgets des bailleurs sociaux.

Marie Loison pointe également une production insuffisante de logements sociaux depuis "plus de quinze ans", et fustige la loi Kasbarian-Bergé de 2023 qui a permis d'accélérer les expulsions locatives.