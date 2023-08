La France perd déjà une place à l’indice UEFA

Cela commence bien…

Alors que la saison vient à peine de commencer, la France a déjà reculé d’un rang au classement UEFA, dont l’indice est calculé sur les résultats des clubs lors des cinq dernières saisons, en passant du cinquième au sixième rang. Ce n’est bien sûr pas la première fois que la France voit sa place menacée. Ce recul s’explique par le fait que le nouveau coefficient ne prend plus en compte les résultats de la saison 2018-2019. Or, cette saison avait été plutôt bonne pour les clubs français. Elle avait en effet vu le PSG et l’Olympique lyonnais rejoindre les huitièmes de finale de la Ligue des champions, et le Stade rennais ceux de la Ligue Europa.…

ARL pour SOFOOT.com