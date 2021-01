"La France ne travaille pas suffisamment", juge Bruno Le Maire

Le ministre de l'Economie a de nouveau défendu lundi matin sur France Inter le projet de réforme des retraites, suspendu à cause de la crise du Covid-19.

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, le 5 janvier 2021. ( AFP / ERIC PIERMONT )

Bruno Le Maire persiste et signe. Favorable au report de l'âge de départ à la retraite, le ministre de l'Economie et des Finances a été recadré à plusieurs reprises, notamment par Emmanuel Macron. "Il y a toujours dans un passage gouvernemental des choses que l'on arrive pas à faire aboutir, ça en fait partie", a-t-il commenté lundi 11 janvier sur France Inter, tout en assurant qu'il n'avait "pas changé d'avis" sur la réforme des retraites , suspendue à cause de la crie sanitaire.

"Globalement, la France ne travaille pas suffisamment parce qu'il y a trop de chômage , parce qu'on fait partir trop tôt les gens à la retraite, parce que les jeunes entrent trop difficilement sur le marché du travail", a-t-il asséné". "Au bout du compte, ça peut conduire à un appauvrissement de la France" , a insisté ce transfuge de la droite, qui a par ailleurs plusieurs fois dénigré les 35 heures.

Le ministre a toutefois défendu la "transformation économique du pays" réalisée depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, et donc son installation à Bercy. "Je pense que nous avons fait pour l'économie française davantage en trois ans que ce qui avait été fait depuis 20 ans . Nous avons obtenu depuis 2020 des résultats tout à fait spectaculaires", a-t-il estimé; disant contester "totalement les analyses faites par Gérard Larcher, Bruno Retailleau ou d'autres".

Quel avenir pour la réforme des retraites ?

Le débat sur la reprise de la réforme des retraites, est réapparu début décembre dans la majorité après que Bruno Le Maire a estimé que ce devait être une "priorité absolue", notamment pour financer la dette de la crise sanitaire. "La priorité absolue, c'est de sortir la crise sanitaire économique, sociale, de protéger les emplois, c'est l'avis unanime des partenaires sociaux", lui avait alors rétorqué la ministre du Travail Elisabeth Borne.

La réforme des retraites sera au menu d'un séminaire gouvernemental mercredi, a indiqué lundi matin sur Europe 1 le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, tout en se disant, "à titre personnel, pas certain qu'aujourd'hui (...) cette réforme puisse être portée" vu le contexte de crise.