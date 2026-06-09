La France ne se rassure pas défensivement

C’est grave, docteur ? Les Bleus n’ont pas tremblé contre l’Irlande du Nord (3-1) passant l’écrasante majorité de la soirée dans le camp adverse, mais ont tout de même encaissé un but à l’heure de jeu . Rien de dramatique pour une dernière répétition avant le Mondial 2026, mais une petite tâche qu’il faudra vite faire disparaître.

Les fantômes de 2010

Quelques jours plus tôt, ce sont les Ivoiriens qui avaient fait plier Mike Maignan par deux fois (1-2). En rembobinant encore, la Colombie, le Brésil et même l’Azerbaïdjan ont réussi à coller un but à cette équipe de France. Avec cinq matchs consécutifs sans clean-sheet , la préparation interroge.…

EL pour SOFOOT.com