La France n'exclut pas de fermer à son tour son espace aérien aux avions russes, dit Attal

La France n'exclut pas de fermer à son tour son espace aérien aux compagnies russes, a indiqué dimanche le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, soulignant que Paris peut encore "prendre plus" de sanctions contre Moscou.

"Nous avons pris des mesures dures, nous pouvons en prendre plus, y compris celle-là (...), cela fait partie des sujets que nous regardons", a-t-il indiqué sur France Inter alors que l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, la Belgique, ou encore la Finlande et le Luxembourg ont déjà annoncé la fermeture de leur espace aérien aux avions russes.

Gabriel Attal a toutefois souligné qu'il fallait "toujours mesurer l'effet des mesures", par exemple dans ce cas précis "veiller à ce que les Français de Russie puissent regagner la France".

Un conseil de défense présidé samedi par Emmanuel Macron a décidé le renforcement des sanctions économiques et financières contre la Russie, notamment son accès à la plateforme interbancaire Swift, la lutte contre "la propagande" russe sur le sol européen et la livraison par la France de davantage d'"équipements de défense".

Avec les sanctions économiques et financières françaises et européennes, "on assèche les banques russes, on assèche la banque centrale russe, on assèche l'économie russe, on assèche les finances des oligarques russes (...), pour qu'à un moment donné Vladimir Poutine soit obligé de revoir ses plans en disant +tout ça nous coûte trop cher+", a expliqué Gabriel Attal.

Interrogé pour savoir si l'on pouvait dire que la France est en guerre, il a estimé que "notre pays n'est pas en guerre", mais qu'"il est aux côtés d'un pays, l'Ukraine, auquel la Russie fait la guerre". "Il l'accompagne, le soutient, en matière humanitaire, en équipements de défense, il est aussi mobilisé pour parvenir à un cessez-le-feu et un réglement de ce conflit", a-t-il détaillé.

Quant à l'impact économique du conflit sur l'économie française, il y en aura un, "il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt", mais le gouvernement, qui travaille notamment à un "plan de résilience" pour l'agriculture et l'alimentation, est "mobilisé pour le limiter", a assuré le porte-parole du gouvernement, à un mois et demi du premier tour de la présidentielle.

"Le principal risque est celui du gaz": "il n'y a pas de risque de pénurie - nous avons des stocks et des réserves devant nous -", mais "un risque en revanche de prix, de coûts", a-t-il confirmé, rappelant les mesures de blocage des prix déjà instaurées face au regain d'inflation constaté ces derniers mois.