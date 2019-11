La France, mauvaise élève du recyclage des emballages plastique

EN UN GRAPHIQUE - D'après un rapport de l'organisation Plastics Europe, le taux de recyclage des emballages plastique en France était de 26,2 % en 2016 contre 40,8 % en moyenne dans l'Union européenne.

En France, un peu plus d'un quart des déchets d'emballages plastique ont été recyclés en 2016. C'est ce qui ressort du rapport annuel de l'organisation Plastics Europe qui représente les producteurs européens de matières plastiques. Sur les 30 pays (Union européenne, Norvège et Suisse) étudiés, la France figure au 29e rang avec un taux de recyclage des emballages plastiques de 26,2 %. C'est juste au-dessus du taux requis (22,5 %) par la directive (n° 94/62/CE) européenne relative aux emballages.

Surtout, la France se situe bien en dessous de la moyenne de l'Union européenne, qui s'élève à 40,8 %. Les meilleurs élèves sont l'Allemagne (50,1 %) et la République tchèque (51,2 %), seuls pays à posséder un taux de recyclage des emballages plastiques au-dessus de 50 %.

Toujours selon Plastics Europe, la production mondiale de plastique a augmenté de 40 % en onze ans : « Entre 2006 et 2017, elle est passée de 245 millions de tonnes à 348 millions de tonnes. » En France, l'industrie du plastique « compte 3 725 entreprises sur le sol français, elle emploie 108 280 personnes pour un chiffre d'affaires total de 33,3 milliards d'euros ».

La secrétaire d'Etat à la transition écologique, Brune Poirson, a annoncé la volonté du gouvernement de mettre en place plusieurs mesures à partir de 2019 afin de mieux recycler le plastique et limiter sa production, notamment via la consigne, ou encore via un système de « bonus-malus » pour les consommateurs dans le but de généraliser le recyclage du plastique. Ceci afin de respecter la promesse de campagne d'Emmanuel Macron de 100 % de recyclage des plastiques en 2025. Ce projet de loi, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, a été adopté par le Sénat le 27 septembre 2019.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr