La France ira à Tokyo !

par Samuel Martin (iDalgo)

Les Bleus remportent le Tournoi de Qualification Olympique de Berlin et se qualifient pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Cette fois-ci la victoire n'a pas mis de temps à se dessiner, ils ont survolé la finale face à l'Allemagne (3-0). Après un début de match où les deux équipes ne se détachent pas, Earving N'Gapeth et Nicolas Le Goff contre à deux reprises les offensives adverses. Ces actions vont agir comme un déclic puisque les hommes de Laurent Tillie ne seront pas inquiétés pour remporter les deux premiers sets sur le même score (25-20, 25-20). Une dernière manche plus serrée mais parfaitement maîtrisée viendra conclure le spectacle (25-23). Les Tricolores participeront à leur deuxième tournoi olympique pour la première fois depuis 18 ans.