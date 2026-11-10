La France fourbit sa riposte contre l'Iran après la cyberattaque contre des frigos

Des réfrigérateurs vides après une cyberattaque dans un Intermarché à Névez, dans le Finstère le 12 octobre 2026 ( AFP / Fred TANNEAU )

Sanctions et représailles discrètes : la France, qui a accusé lundi l'Iran d'être à l'origine des cyberattaques d'ampleur ayant visé des centaines de réfrigérateurs connectés de supermarchés en octobre, fourbit sa riposte contre Téhéran.

"Nous ne nous interdisons rien", a déclaré mardi le chef de la diplomatie Jean-Noël Barrot : "Nous prendrons toutes mesures, y compris celles dont nous ne ferons pas état publiquement, jugées par nous-mêmes proportionnelles et nécessaires pour dissuader toute nouvelle attaque et sanctionner les auteurs de cette agression inacceptable".

"La doctrine de cyberdéfense française ouvre un certain nombre de possibilités aux autorités de prendre des actions, même si nous n'en révélons pas le contenu exact", a-t-il insisté sur la chaîne FranceinfoTV.

La France a officiellement attribué lundi à une unité cyber relevant du corps des Gardiens de la révolution de la République islamique la responsabilité de la cyberattaque ayant ciblé, dans la nuit du 11 au 12 octobre, des contrôleurs de réfrigération de supermarchés d'environ 700 sites de la grande distribution en France.

En augmentant leur température, l'attaque a entraîné des "pertes de marchandise importantes et dans au moins 15 cas des départs de feu", selon le centre de coordination des crises cyber (C4), qui regroupe différents services de l'État dont l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi) et les renseignements extérieurs (DGSE).

Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot à Istanbul en Turquie le 23 octobre 2026 ( AFP / Yasin AKGUL )

"C'est la première fois qu'on a une cyberattaque avec un objectif de sabotage à cette échelle, c'est une atteinte majeure aux intérêts de la nation, à la sécurité des Français", a jugé le ministre des Affaires étrangères.

L'ambassadeur d'Iran en France a d'ores et déjà été convoqué mardi matin au Quai d'Orsay qui lui a exprimé sa "plus vive protestation", selon M. Barrot.

Sur le plan judiciaire, le parquet de Paris a requis la délivrance de mandats d'arrêts internationaux à l'encontre de deux responsables de cette unité nommée Shahid Kaveh.

"Réponse rapide et unie"

Paris entend également agir au niveau européen pour instaurer de nouvelles sanctions contre Téhéran, qui peuvent comporter "des interdictions d'entrée sur le territoire européen", "des gels d'avoirs, des immobilisations de leurs actifs financiers", selon lui.

L'Union européenne s'est dite mardi prête à l'envisager.

"Dans l'attente des discussions avec les États membres, nous, en tant qu'Union européenne, sommes prêts à apporter une réponse rapide et unie", a déclaré Anouar El Anouni, porte-parole du service diplomatique de l'UE.

La cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas, à Paris le 10 novembre 2026 ( POOL / Kenzo TRIBOUILLARD )

"Nous avons le Conseil des affaires étrangères lundi prochain, nous aurons donc l'occasion d'en discuter, car ces cyberincidents qui se produisent en Europe, s'ils sont attribués, appellent également une réponse forte de notre part", a fait valoir lundi la cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas.

Début novembre, des supermarchés en Belgique, en Estonie, en Finlande, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal et en Suède, ont été à leur tour touchés par une attaque de pirates informatiques, la température de leurs réfrigérateurs s'envolant.

La responsabilité dans cette nouvelle vague de cyberattaques n'a pas été officiellement établie pour l'heure.

Engagé dans un bras de fer avec les États-Unis faisant craindre une nouvelle escalade entre Washington et Téhéran depuis les frappes israélo-américaines lancées le 28 février, l'Iran est régulièrement accusé de recourir à des moyens asymétriques pour parvenir à ses fins, ciblant notamment l'Europe.

Mardi, Téhéran a pressé Washington d'accéder à ses demandes pour rouvrir le détroit d'Ormuz, artère vitale pour l'exportation des hydrocarbures de la région du Golfe.

"Le conflit avec l'Iran ne se résoudra ni par la voie militaire ni par un durcissement des sanctions", a plaidé le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi, cité par l'agence officielle Irna.