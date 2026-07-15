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La France fête son titre de champion du monde
information fournie par So Foot 15/07/2026 à 10:06

La France fête son titre de champion du monde

La France fête son titre de champion du monde

Ramenez la coupe à la maison. Le 15 juillet 2018, la France allait chercher sa deuxième étoile sur la pelouse du Luzhniki Stadium de Moscou. Grâce à des buts d’Antoine Griezmann, Paul Pogba, Kylian Mbappé et de Mario Mandžukić contre son camp, les Bleus avaient battu la Croatie 4-2 en finale de la Coupe du monde. En ce mercredi matin post-élimination, ces beaux souvenirs redonnent du baume au cœur aux supporters des Bleus.

Pas de deuxième titre pour Mbappé, Kanté et Hernandez

Huit ans après ce titre de champion du monde en Russie, les Bleus n’ont en effet pas réitéré sur cette édition 2026. Éliminée par l’Espagne ce 14 juillet, l’équipe de France attendra au moins quatre ans avant de briguer une troisième étoile lors de la prochaine Coupe du monde. Dans les 26 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour ce Mondial en Amérique, seuls trois hommes étaient de l’aventure en 2018 : Kylian Mbappé, N’Golo Kanté et Lucas Hernandez.

MBC pour SOFOOT.com

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