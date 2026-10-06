La France fait passer un mauvais quart d’heure à la Belgique

Menée au moment d’entrer dans le dernier quart d’heure, l’équipe de France a tout renversé, la Belgique et le Stade de France, pour finir son rassemblement en beauté (4-1). Elle doit beaucoup aux entrées de Michael Olise et de Désiré Doué, qui ont mis de la magie dans une soirée qui était mal embarquée.

France 4-1 Belgique

Buts : Doué (77 e ), Cherki (81 e ) et Olise (88 e , 90 e +1) pour les Bleus // Lukebakio (35 e ) pour les Diables rouges

Le bruit d’un stade a ceci de spécial qu’il raconte des histoires et peut vous emporter. Il fallait tendre l’oreille, enfin à peine, à l’heure de jeu d’un match que l’équipe de France était en train de perdre pour comprendre que tout pouvait changer. C’était Michael Olise qui lançait sa soirée, et donc la nôtre que l’on pensait réduite à digérer les éclairs au chocolat et la tarte tatin de l’entracte. Le Bavarois n’a pas dévoré la Belgique à lui tout seul, Rayan Cherki et Désiré Doué, eux aussi sortis du banc, l’ont bien aidé en apportant ce qu’ils ont de magique et de tueur dans les derniers mètres pour éteindre les Diables rouges et faire basculer le public français dans la folie, la joie et tout ce qui peut accompagner des buts et une victoire qui se dessine en un quart d’heure à peine (4-1). On peut l’écrire : ça fait du bien. Autant que de voir Aimé Jacquet, 85 ans le mois prochain, en tribunes pour un match des Bleus.…

Par Clément Gavard, au Stade de France pour SOFOOT.com