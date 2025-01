La France et Paul Marcon décrochent le Bocuse d'Or à Lyon

Le chef français Paul Marcon (c) remporte le Bocuse d'Or 2025 à Chassieu, près de Lyon, le 27 janvier 2025 ( AFP / JEFF PACHOUD )

Un "rêve de gosse" qui se réalise: le chef Paul Marcon a décroché lundi pour la France le Bocuse d'Or, "Graal" de la gastronomie, devant le Danemark et la Suède au terme de deux jours de compétition, et trente ans après le sacre de son père.

Vingt-quatre pays étaient finalistes de ces "Jeux olympiques" de la cuisine, qui se déroulaient depuis dimanche au Sirha, le salon des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration, à Chassieu, près de Lyon.

"Paul, bravo. Le voilà ton Bocuse d'Or!", lui a lancé le président du concours, Jérôme Bocuse, en remettant la statuette tant convoitée à l'Auvergnat de 28 ans et à sa commis, Camille Pigot, également sacrée meilleure commis de l'édition.

"Beaucoup de fierté, beaucoup d'émotion. C'est la récompense d'un travail de deux ans, même plus", a souligné Paul Marcon devant la presse, visiblement ému, tout comme le reste de son équipe.

Il s'agit de la neuvième consécration de la France au Bocuse d'Or, créé en 1987 par l'illustre chef lyonnais Paul Bocuse, décédé en 2018. La précédente édition, en 2023, avait été remportée par le Danemark.

"Aujourd'hui, j'espère qu'on fait briller tous les yeux des cuisiniers, et des cuisiniers en devenir de France", a ajouté ce compétiteur hors-pair, fils du chef triplement étoilé Régis Marcon, lui-même vainqueur du Bocuse d'Or en 1995.

Les candidats disposaient de 4H40 pour servir à l'assiette un mets sublimant le céleri, le maigre et le homard. En parallèle, ils ont eu 5H30 pour réaliser un plateau, composé d'un plat et de trois garnitures, autour du chevreuil, du foie gras et du thé.

Tous devaient mettre l'identité de leur pays à l'honneur.

La tourte croustillante d'épaule de chevreuil braisée au vin rouge, foie gras et champignons sauvages, ou encore le céleri branche en dentelle, pomme verte et Chartreuse, préparés par Paul Marcon et Camille Pigot, ont visiblement séduit les jurys.

Le chef français Paul Marcon participe au concours du Bocuse d'Or 2025 à Chassieu, près de Lyon, le 27 janvier 2025 ( AFP / JEFF PACHOUD )

"C'était ciselé, c'était propre, c'était net. Il n'y a rien d'autre à dire hormis: bravo", a chaudement salué le chef Davy Tissot, président du Comité international d'organisation du Bocuse d'Or, et lui même vainqueur avec la France en 2021.

Les Danois, représentés par Sebastian Holberg, vainqueur des sélections Europe, et l'équipe suédoise, emmenée par Gustav Leonhardt, affichaient des sourires de satisfaction, pouvant aussi s'enorgueillir d'avoir reçu un franc soutien de leurs supporters, venus en masse.