La France est "entre les mains de technocrates qui ne connaissent rien à la société et qui la méprisent", dénonce Arnaud Montebourg

L'ancien ministre a vivement critiqué la gestion de la crise du Covid-19 par le gouvernement, soulignant "l'incohérence" des mesures instaurées pour un résultat "nul".

L'ancien ministre de l'Economie Arnaud Montebourg. ( AFP / JEFF PACHOUD )

Invité sur Radio Classique vendredi 11 décembre, l'ancien ministre de l'Economie Arnaud Montebourg a vivement critiqué la gestion de la crise du Covid-19 par le gouvernement et a dénoncé plus largement un pouvoir confisqué selon lui par "la technocratie".

" C'est la double peine : moins 9 points de PIB, on est en train de tuer des entreprises par centaines de milliers, de mettre des gens dans la pauvreté pour des résultats nuls ! 50.000 morts, bravo ! ", a souligné Arnaud Monteboug. "Il y a des endroits où ils n'ont ni les morts ni la destruction économique parce qu'ils n'ont pas confiné. Est-ce qu'on a le droit de réfléchir à faire autrement ? On dit 'Les Asiatiques, ils font du traçage et c'est une atteinte aux libertés individuelles'. Excusez-moi mais les libertés individuelles sont dans quel état (en France) ?", s'est-il indigné.

"On a été mauvais, d'autres ont été très bons, et on a l'arrogance de dire qu'on est des génies", a dénoncé l'ancien ministre, appelant à "enquêter dans le reste du monde pour rapporter les bonnes solutions" en France "au lieu de se repaître dans (notre) propre médiocrité". L'ancien ministre a par ailleurs indiqué " s'associer aux protestations relatives à l'incohérence des décisions prises ", notamment dans le domaine de la culture, au lendemain de l'annonce par le gouvernement d'un déconfinement plus progressif qu'escompté .

Arnaud Montebourg s'est également insurgé contre la confiscation du pouvoir par "les hommes politiques issus de l'administration, la haute fonction publique et les dirigeants des grandes entreprises". " Le cercle invisible de la haute technocratie a pris le pouvoir. Les dirigeants politiques, patrons de grandes boites et la haute administration sont tous d'accord pour faire la même politique qui n'a rien à voir avec ce qu'on raconte aux électeurs", a-t-il dénoncé. Il a appelé à "restaurer la souveraineté du peuple" et à remettre en place "le droit de choisir et de débattre". " La direction politique de ce pays est entre les mains de technocrates qui ne connaissent rien à la société et qui la méprisent ", a conclu l'ancien ministre.

Interrogé sur l'Europe, Arnaud Montebourg a critiqué la position de la France. " L'Europe est un supermarché où tout le monde se défend, sauf la France ", a-t-il expliqué, regrettant le trop grand nombre de concessions faites par la France. "Nous allons recevoir 40 milliards d'euros de subventions et en rembourser 67", a-t-il déploré.