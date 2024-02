La France, enfant chéri de l'UEFA

Vingt-six pays européens (pas l’Espagne) ont signé une déclaration commune en soutien au modèle sportif européen et solidaire du sport. Le texte, très ampoulé, est clairement ressenti comme une opposition de principe à la Superligue. Surtout qu’il est porté par Amélie Oudéa-Castéra, qui l’a présenté au congrès de l’UEFA, à Paris.

Lorsque les promoteurs de la Superligue, le lider maximo Florentino Pérez en tête, avaient tenté leur putsch en avril 2021, le refus assez général des États européens, y compris de la Grande-Bretagne qui venait de brexiter , avait pesé lourd dans l’échec provisoire du projet. Ce front du refus (avec les supporters et un grand nombre de clubs prestigieux) avait joué un rôle aussi déterminant que les menaces d’exclusion de l’UEFA. Depuis, cette dernière cherche à consolider ses positions. En particulier depuis la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), qui a ouvert le champ des possibles pour le plus grand bonheur de l’agence A22, qui s’occupe de mettre en œuvre concrètement ce petit délire capitaliste.

La ministre française des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra, lui a donc apporté un beau cadeau, sous la forme d’un texte signé par 26 pays du Vieux Continent, à l’occasion de son discours d’accueil du congrès de la confédération européenne à Paris, ce jeudi. L’idée derrière tout ça ? « Protéger » et « renforcer un sport solidaire et fondé sur des valeurs » . Bien sûr, l’Espagne ne l’a pas paraphé, et c’est tout un symbole.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com