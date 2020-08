Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La France en petite finale Reuters • 29/08/2020 à 22:24









La France en petite finale par Adonis Vesin (iDalgo) Les moins de 19 ans françaises n'ont pas fait le poids contre la Serbie en demi-finale du championnat d'Europe de volley en Bosnie-Herzégovine. Les Tricolores ont cédé en quatre sets (25-23, 15-25, 20-25, 14-25), craquant au début de la deuxième (4-8) et de la quatrième manche (1-7, 6-16). Leïa Ratahiry termine avec 15 points. Les filles de Fabrice Vial étaient auparavant sorties d'un groupe composé de la Turquie, de la Bulgarie et de la Croatie (trois victoires en trois matches, 3-1 à chaque fois). Les Françaises disputeront ce dimanche à 17 h la petite finale pour espérer décrocher la médaille de bronze. La Serbie affrontera, elle, la Turquie à 20 h pour le titre de championnes d'Europe.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.