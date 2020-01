Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La France domine le relais masculin de Ruhpolding Reuters • 18/01/2020 à 16:19









La France domine le relais masculin de Ruhpolding par Matthieu Cointe (iDalgo) L'Équipe de France masculine a écrasé la concurrence ce samedi pour remporter le relais de Ruhpolding. Après la deuxième place décrochée par l'équipe féminine hier, les Bleus se sont imposés cette fois. Et avec la manière ! Irréprochables au tir (6 pioches), ils n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires et sont arrivés avec une avance considérable sur leurs poursuivants. La Norvège, deuxième, termine à 1'12" des Français tandis que l'Autriche, qui complète le podium, pointe à 1'24". Emilien Jacquelin a parfaitement lancé l'épreuve et Martin Fourcade a encore été déterminant avec un sans-faute au tir. Simon Desthieux et Quentin Fillon Maillet ont ensuite assuré une victoire qui leur tendait les bras. C'est le premier succès du relais masculin depuis presque trois ans.

