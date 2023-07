La France doit viser un taux d'emploi de 80% d'ici à 2027, selon Bruno Le Maire

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a déclaré samedi vouloir relever le taux d'emploi de 68% aujourd'hui à 80% en France d'ici à la fin du quinquennat, en 2027, une nette hausse qui contribuerait à l'amélioration des finances publiques.

"Nous devons augmenter le taux d'emploi du pays d'ici à 2027", a indiqué M. Le Maire à des journalistes, en marge des Rencontres économiques d'Aix-en-Provence.

"Nous devons viser 80% de taux d'emploi d'ici les années qui viennent", a-t-il précisé, un taux que la France n'a pas connu "depuis un demi-siècle".

Le taux d'emploi rapporte le nombre de personnes en emploi à la population en âge de travailler, et la France est moins bien placée que d'autres pays européens en la matière, comme l'Allemagne (78%) et les Pays-Bas (plus de 80%), selon le ministre.

"Si nous avions un taux d'emploi équivalent à celui de l'Allemagne, nous n'aurions plus de problème de déficit, notre dette se réduirait beaucoup plus rapidement et nous n'aurions globalement plus de problème de finances publiques", a-t-il souligné.

Pour y parvenir, le gouvernement table notamment sur sa réforme qui prévoit de relever progressivement l'âge de la retraite de 62 à 64 ans.

Il s'est aussi fixé l'objectif d'atteindre le plein emploi d'ici à 2027, soit un taux de chômage autour de 5% (contre 7,1% de la population active au premier trimestre de l'année 2023).