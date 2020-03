Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La France doit se préparer à un "effort long", dit Philippe Reuters • 25/03/2020 à 14:53









LA FRANCE DOIT SE PRÉPARER À UN "EFFORT LONG", DIT PHILIPPE PARIS (Reuters) - La France doit se préparer à fournir un "effort long" face à l'épidémie de coronavirus qui a provoqué un "choc sanitaire, économique et social", a déclaré mercredi le Premier ministre Edouard Philippe à l'issue d'un conseil des ministres largement consacré à la crise. A cette occasion, vingt-cinq ordonnances, portant entre autres sur des mesures de soutien aux entreprises et sur des aménagements temporaires du droit du travail, ont été présentées trois jours après l'adoption d'un projet de loi d'urgence sanitaire. Ces ordonnances dégagent des "moyens exceptionnels pour faire face à la brutalité du choc que subit le pays, c'est un choc sanitaire (...) mais c'est aussi et ce sera de plus en plus un choc économique, un choc social", a souligné le Premier ministre lors du compte rendu du conseil à l'Elysée. "Nous ne sommes qu'au début de la crise" et Emmanuel Macron "a demandé à nouveau aujourd'hui au gouvernement de prendre tous les moyens nécessaires dans la durée", a-t-il ajouté. "Je le dis aux Français : c'est un effort long auquel nous nous préparons et auquel nous allons tous ensemble faire face". Selon le dernier bilan établi mardi soir, la France est devenue le cinquième pays à franchir le cap des 1.000 décès imputés au coronavirus (1.100 morts). Le pays compte à ce jour 22.300 cas confirmés de contamination et 10.176 personnes hospitalisées, dont 2.516 dans un état grave. (Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)

