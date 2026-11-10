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La France devrait éviter de tomber en récession au T4, selon la BdF
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 07:26

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Ancien bâtiment de la Bourse de Paris

Ancien bâtiment de la Bourse de Paris

La France devrait éviter de retomber en récession - ‌qui se définit techniquement comme deux trimestres consécutifs de contraction du PIB - sur les trois derniers mois de l'année en ​raison d'une accélération de l'activité économique en novembre, estime la Banque de France lundi.

Dans son enquête mensuelle de conjoncture, la Banque de France précise prévoir une croissance modérée au quatrième trimestre de l'année pour la deuxième économie de la zone ​euro, dont le produit intérieur brut (PIB) s'est contracté de 0,1% au troisième trimestre.

"Malgré la poursuite du renchérissement de certaines matières premières, les hausses de prix de ​vente ralentissent dans l'industrie et le bâtiment sous l'effet d'une ⁠concurrence accrue, ce qui exerce une pression sur les marges", écrit l'institut d'émission.

"Cette décélération s'observe également dans les services. ‌Enfin, les difficultés de recrutement se détendent légèrement et concernent 15% des entreprises", ajoute la Banque de France dans le rapport de son enquête, menée auprès d'environ 8.500 entreprises ou établissements interrogés entre ​le 28 octobre et le 4 novembre.

"Sur la base ‌des résultats de l'enquête, complétés par d'autres indicateurs, nous estimons que le PIB progresserait ⁠modérément au quatrième trimestre. Cette évaluation reste néanmoins entourée d'une grande incertitude", poursuit-elle.

En septembre, la Banque de France, emboîtant le pas à l'Insee et au gouvernement français, avait revu à la baisse sa prévision de croissance pour 2026, la ramenant ⁠à 0,4%, contre +0,5% en juin ‌et une estimation initiale de 1%.

Depuis la mi-septembre, le gouvernement est confronté à un mouvement social ⁠d'ampleur, initié par des lycéens et des étudiants déplorant la détérioration des conditions d'enseignement et amplifié par des salariés ‌du public et du privé protestant contre la cherté du coût de la vie.

Matignon s'efforce ainsi de ⁠répondre aux revendications - comme l'engagement d'augmenter le Smic de 1,6% en décembre - tout en ⁠ayant présenté début octobre un ‌projet de budget 2027 incluant de nouvelles économies massives à hauteur de 43 milliards d'euros.

INCERTITUDES

Les entreprises interrogées pour l'enquête ont ​déclaré qu'elles s'attendaient à une poursuite de l'accélération de la ‌production industrielle en novembre, avec un rebond de l'activité attendu dans les secteurs pharmaceutique et automobile et une activité qui devrait rester soutenue dans ​l'aérospatiale et les industries liées aux technologies.

Une croissance du secteur des services est également anticipée, bien qu'à un rythme plus lent, tandis que le secteur de la construction devrait continuer à stagner, la faiblesse de la demande continuant ⁠de peser sur ce secteur.

L'enquête de la Banque de France montre une forte hausse de l'indicateur d'incertitude, en particulier dans les secteurs de la construction et des services, parmi les entreprises interrogées.

Ces dernières énumèrent l'incertitude politique et budgétaire, les troubles sociaux et la hausse des prix des carburants comme principales sources de préoccupation.

Elles ajoutent que leurs clients reportent leurs projets et leurs décisions d'investissement, ce qui réduit la visibilité sur les perspectives d'activité pour les mois à venir.

(Leigh Thomas, version ​française Benoit Van Overstraeten, édité par)

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4 commentaires

  • 08:51

    Oui, nous ne voyons rien de positif actuellement, parce qu'il n'y a aucun indicateur en progression... Ce matin, chiffre du chômage en hausse qui s'élève maintenant à 8.4 %

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