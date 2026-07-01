La France démonte la Suède

Ils auraient pu en passer huit, mais trois suffisent : en démonstration à New York, l’équipe de France n’a laissé aucune chance à la Suède (3-0), victime de la magie de Michael Olise et d’un nouveau doublé de Kylian Mbappé. Le Paraguay attend désormais les Bleus en huitièmes.

France 3-0 Suède

Buts : Mbappé (45 e , 74 e ) et Barcola (52 e ) pour les Bleus

Il y a des matchs qui sacrent des équipes, et tout cela n’a rien à voir avec le décorum, la compétition, le temps qu’il fait ou l’adversaire sur la pelouse : certains soirs, allez savoir pourquoi, des collectifs émergent. Le France-Suède de ce mardi 30 juin (3-0) est de ceux-là, et sans doute marquera-t-il quelque chose dans le parcours des Bleus si, d’aventure, ces hommes-là allaient au bout de leur rêve, chaque jour plus plausible. Car qui, de ce onze, retirer ? Tout ceci avait beau être un seizième de finale, si loin d’un éventuel retour ici le 19 juillet pour la finale de la Coupe du monde, ce fut un monument de maîtrise, une démonstration de talent et un enthousiasmant spectacle pour quiconque avait décidé d’allumer sa TV quelque part dans le monde. On ne voudrait pas non plus s’avancer, mais il semble qu’une hiérarchie s’en est aussi dégagée, et qu’avec un Michael Olise dans un tel état de grâce, les Bleus semblent capables de molester la Norvège, la Suède, l’Argentine ou la planète Mars s’ils le souhaitaient. De bon augure pour ce qu’on appelle une Coupe du monde et une suite de compétition face au Paraguay dans quatre jours, à Philadelphie. Bon sang, quel pied !…

Par Théo Denmat, au Metlife Stadium de East Rutherford pour SOFOOT.com