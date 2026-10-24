La France décroche sa troisième étoile en foot fauteuil
Comme sur des roulettes. Ce vendredi, l’équipe de France de foot fauteuil a réalisé un back-to-back-to-back historique, en décrochant son troisième titre mondial consécutif , après ceux de 2017 et 2023, une première dans l’histoire de la compétition. Un an après avoir remporté l’or européen, les Bleus confirment leur supériorité écrasante dans la discipline.
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JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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