La France de Zidane tombe en Italie

Pour la première fois de l'ère Zinédine Zidane, l'équipe de France a perdu un match qu'elle avait pris par le bon bout à San Siro, mais qu'elle a laissé filer au profit d'une Italie revenue plus forte (3-1). Les Bleus devront aller chercher un point, au moins, contre la Turquie pour voir les quarts de Ligue des nations.

Italie 3-1 France

Buts : P. Esposito (26 e , 75 e SP) et Frattesi (63 e ) pour la Nazionale // Olise (10 e ) pour les Bleus

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Par Clément Gavard pour SOFOOT.com