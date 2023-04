La France d’Hervé Renard réussit son exam face à la Colombie

Une première d'Hervé Renard placée sous le signe de la remontada. L'équipe de France s'est fait peur au point d'encaisser deux pions de la valeureuse équipe colombienne avant de voir Delphine Cascarino et Eugénie Le Sommer renverser la rencontre. Une victoire 5-2 qui offre quelques certitudes à trois mois du Mondial.

France 5-2 Colombie

Buts : Cascarino (51 e et 73 e ), Le Sommer (56 e et 59 e ) et Geyoro (90 e +1) pour les Bleues // Arias (37 e ) et Usme (50 e ) pour les Cafeteras

L’équipe de France avait sans doute imaginé un autre scénario pour démarrer l’ère Hervé Renard. En quête de certitudes, les Bleues ont longtemps douté face à une équipe colombienne très physique et au pressing strictement organisé, histoire de rappeler pourquoi elle est allée jusqu’en finale de la dernière Copa America. Le néosélectionneur tricolore a pu compter sur des changements inspirés pour remonter les deux pions collés sur coup de pied arrêtés et en passer cinq en l’espace de 45 minutes.…

par Anna Carreau pour SOFOOT.com