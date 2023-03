La France cueille l’Irlande

Photo by Icon Sport

À Dublin, la France s'est imposée dans la douleur contre l'Irlande (0-1). Ce n'est que le début, mais la route vers l'Euro semble déjà dégagée.

Irlande 0- 1 France

But : Pavard (50 e )

Après la partie de plaisir trois jours plus tôt au Stade de France contre les Pays-Bas pour leur rentrée post-Coupe du monde, les Bleus ont souffert à Dublin pour venir à bout de l’Irlande (0-1) et faire un 6/6 pour lancer leur campagne de qualification à l’Euro 2024. Kylian Mbappé a cette fois laissé son statut préféré de sauveur à Benjamin Pavard, seul buteur de la partie, et Mike Maignan, qui a été géant en toute fin de rencontre. Didier Deschamps et ses soldats le savent mieux que n’importe qui d’autre : ce sont des matchs qu’il faut savoir gagner.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com