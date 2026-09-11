La France creuse son avance sur le Portugal à l’indice UEFA

France 1-0 Portugal. Grâce aux succès de Lens sur la pelouse du Slavia Prague (2-3) et à la démonstration du PSG à domicile face au Slovan Bratislava (6-1), la France a pris une légère avance sur son concurrent portugais à l’indice UEFA . La France est actuellement cinquième de ce classement conditionné par les performances des clubs dans les compétitions européennes. L’écart entre les deux pays est passé de 3,603 fin août à 3,774 points à l’issue de la première journée de la Ligue des champions.

Lens-Sporting Portugal dans un mois

Les écuries tricolores profitent notamment du revers du FC Porto (0-2) à domicile face au Manchester City d’Ayyoub Bouaddi. Le bilan lusitanien est sauvé par le succès du Sporting Portugal, dernier quart de finaliste de la compétition . Les Lions se sont défaits du piège stambouliote de Galatasaray à domicile (3-1). La France aurait pu s’offrir une avance encore plus confortable si Lille ne s’était pas incliné au terme d’une rencontre frustrante face au Betis (2-3).…

MB pour SOFOOT.com