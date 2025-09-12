La France convoque l'ambassadeur de Russie après les drones en Pologne

(Actualisé avec citations, contexte)

La France va convoquer l'ambassadeur de Russie vendredi matin après l'incursion de drones présumés russes en Pologne cette semaine pour transmettre à Moscou le message selon lequel l'Otan ne se laisserait pas "intimider" par ce type d'incursions, a annoncé Jean-Noël Barrot.

"Nous allons lui dire (...) que nous ne nous laisserons pas intimider, que l'Otan et ses alliés ont une vocation défensive et dissuasive qui est la plus puissante du monde et qu'il faut cesser de nous tester et de tenter de nous intimider", a dit le ministre démissionnaire des Affaires étrangères sur France Inter.

Avec le soutien d'avions de ses alliés de l'Otan, la Pologne a abattu mercredi des drones présumés russes ayant violé son espace aérien, une première pour un pays membre de l'alliance depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022.

Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé jeudi que la France allait mobiliser trois chasseurs Rafale pour contribuer à la sécurité de l'espace aérien de la Pologne et de l'est de l'Europe.

La Russie a dit ne pas avoir l'intention de frapper des cibles en Pologne.

"Ces incursions sont absolument inacceptables. Ce n'est pas nouveau, c'est une stratégie délibérée de la Russie pour nous intimider, pour nous tester", a dit Jean-Noël Barrot sur France Inter.

"La Russie commettrait une grossière erreur à considérer que les Européens et les alliés de l'Otan ne sont pas solidaires", a-t-il insisté.

(Nicolas Delame et Bertrand Boucey)