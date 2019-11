La France confirme face à la Serbie

Deux matchs, deux victoires : le début des qualifications pour l'Euro 2021 se passe bien pour les Bleues. Après un succès poussif au Kazakhstan, l'équipe de France a livré une prestation six étoiles devant le public bordelais, face à une Serbie totalement éteinte. Prochain rendez-vous en avril 2020 contre la Macédoine du Nord.

France 6-0 Serbie

Amen Majri, Grace Golazo

En prenant conscience des forces en présence dans ce groupe G, l'Equipe de France n'avait pas grand chose à craindre de cette Serbie qui pointe au 41rang du classement mondial. Faciles vainqueures du Kazakhstan et de la Macédoine du Nord, les joueuses de Predrag Grozdanovic sont tombées sur un os lors de leur dernière sortie face à l'Autriche, seules véritables concurrentes des Bleues dans la course à l'Euro. Dès lors, l'objectif est simple : gagner, si possible mieux que par le plus petit des écarts. Et malgré un effectif remodelé, tant sur la feuille de match que dans le schéma tactique adopté (où le traditionnel 4-2-3-1 se transforme en 4-3-3), la France va bien. Très bien même. Et elle l'a prouvé par un set net et sans bavure, enchaînant en prime un troisième match sans encaisser le moindre but.Elle a un peu un côté lyonnais cette équipe de France. Pas seulement parce que la majorité de l'effectif de Corinne Diacre a l'habitude de jouer dans le Rhône, mais parce que même en dépit d'une cascade de forfaits (Henry, Le Sommer, Diani), la sélectionneuse a les moyens d'aligner un onze à la fois combatif et convaincant. Face à la Serbie, temporairement devant les Bleues au classement, mais avec deux matchs de plus au compteur dans ces qualifications, la France, poussée par un Matmut Atlantique bien garni, ne répète pas le scénario de son dernier déplacement au Kazakhstan et attaque