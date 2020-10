La France compte plus de 70.000 vélos, trottinettes et véhicules partagés (étude)

La France comptait en septembre plus de 70.000 vélos, trottinettes et autres véhicules partagés, selon un nouveau baromètre publié mardi par le cabinet Fluctuo.

Entre la multiplication de nouveaux services et l'arrêt de certains, le pays compte notamment 39.000 vélos sur des stations, 18.200 trottinettes et 4.000 scooters en libre-service, et 4.700 voitures sur des stations.

Quelque 10,5 millions de trajets ont été enregistrés en septembre, contre 9,3 millions au mois de juillet et 8,3 millions en juin selon Fluctuo, un cabinet de conseil sur les nouvelles mobilités qui a agrégé les données des différentes plateformes.

Les premiers effets du couvre-feu ont pu être mesurés à Paris et dans les autres villes dotées de trottinettes en libre-service: leur usage a chuté de 70% entre le samedi 10 octobre et le samedi 17, premier jour d'application de la mesure.

Plus largement, la crise sanitaire a eu un effet catalyseur sur les nouvelles mobilités mais "le télétravail pèse plus que la désaffection des transports en commun", a commenté le PDG de Cityscoot (scooters à Paris, Nice, Milan et Barcelone), Bertrand Fleurose, lors d'une conférence de presse en ligne.

Avec trois mois d'activité limitée au printemps, Cityscoot prévoit une année 2020 "de consolidation", égale ou légèrement supérieure à 2019.

Fluctuo compte publier ce baromètre de façon mensuelle avant un bilan en janvier 2021, pour suivre l'évolution de ces usages pendant la crise sanitaire.

Le cabinet a été choisi par la SNCF pour intégrer les offres de mobilité partagée dans son "Assistant SNCF", une fonction disponible dès les prochains jours à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux et Grenoble.