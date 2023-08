La France colle un set au Panama et termine leader de son groupe

Malgré une défense peu rassurante et une ouverture du score rapide du Panama qui l'éliminait provisoirement, l'équipe de France a tenu son rang lors de la troisième journée de poules de la Coupe du monde. Avec six buts inscrits, et un effectif qui a pu tourner. les Bleues sont en huitièmes de finale, et terminent même premières de leur groupe.

Panama 3-6 France

Buts : Cox (1 ère ), Pinzon (64 e , SP) et L. Cedeno (88 e ) pour le Panama // Lakrar (21 e ), Diani (28 e , 37 e SP et 51 e SP), Le Garrec (45 e +5) et Becho (99 e ) pour la France

A quoi ont-elles pensé, au bout de ces quelques secondes de jeu ? Ont-elles vraiment douté, ont-elles songé à ce que personne n’avait osé imaginer ? En étant menées au score et virtuellement éliminées, les joueurs de l’équipe de France ont-elles eu peur de sortir bien trop tôt de la Coupe du monde 2023 ? A en croire leur réaction sur le terrain, la réponse semble être négative. Car si elle a été cueillie à froid par le Panama lors de la troisième et ultime journée du groupe F, l’EDF a marché sur son adversaire pour enchaîner une deuxième victoire dans la compétition qui lui offre la première place de la poule. Déjà hors course et finalement loin de l’exploit, le Panama aura au moins eu le mérite de créer du suspense pendant une petite demi-heure.…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com