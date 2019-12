La France, bientôt premier consommateur mondial de vin bio

En 2019, l'Allemagne est le premier pays consommateur de vins bio du monde, devant la France, le Royaume-Uni et l'Italie.

(Photo d'illustration) ( AFP / GEORGES GOBET )

Les Français se mettent de plus en plus au bio, y compris en ce qui concerne le vin. En 2021, ils devraient consommer deux fois plus de vin bio qu'en 2013 , indique l'institut britannique IWSR dans une étude de référence présentée lundi 2 décembre à Paris, devenant ainsi les premiers consommateurs au monde. Et en 2023 la France représentera 20% de la consommation mondiale, prévoit l'étude réalisée pour l'interprofession SudVinBio du Languedoc, avant le salon Millésime Bio qui se tiendra du 27 au 29 janvier à Montpellier.

En 2019, c'est l'Allemagne qui est le premier pays consommateur de vins bio du monde , devant la France, le Royaume-Uni et l'Italie. En 2023, selon les projections de l'institut, la France devrait passer en première position devant l'Allemagne, suivie de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis.

613 millions de bouteilles de vin bion en 2023 ?

L'engouement pour les vins bio est général dans le monde, y compris en Espagne où le marché intérieur décolle, alors que la consommation mondiale de vin a plutôt tendance à se tasser, note l'institut, qui suit les marchés des alcools dans 157 pays.

En réponse à cette forte demande, les trois principaux pays producteurs de vin du monde, Italie, Espagne et France, vont considérablement accroître leurs surfaces certifiées bio. Ainsi, de 165 millions de bouteilles de vin bio en 2013, la production française, passée à 361 millions de cols en 2018 (+119%), devrait encore progresser de 70% d'ici à 2023 à 613 millions , selon l'IWSR.

En Espagne, la production de 241 millions de cols en 2013, qui a déjà augmenté de près de 42% en 2018 à 341 millions, devrait encore progresser de 76% d'ici à 2023, à 599 millions. En Italie, premier producteur mondial, les 420 millions de bouteilles sorties des caves en 2013 ont progressé à 708 millions en 2018 (+68%) et devraient passer à 924 millions en 2023 (+30%), selon les projections de l'institut.

Dans les pays de l'Union européenne, un vin est certifié bio s'il respecte un cahier des charges interdisant le recours aux engrais chimiques, aux pesticides de synthèse et aux OGM. L'emploi des additifs et des auxiliaires oenologiques est interdit, tandis que le niveau de soufre est limité.

La certification bio est obtenue au bout d'une conversion de trois ans auprès d'un organisme indépendant accrédité.