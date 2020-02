Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La France assure une victoire bonifiée face à l'Italie Reuters • 09/02/2020 à 18:27









La France assure une victoire bonifiée face à l'Italie par Hugo Chalmin (iDalgo) L'Equipe de France poursuit son sans saute ! Après une superbe victoire 24-17 face à l'Angleterre, les rugbymen français ont enchaîné un deuxième succès dans ce Tournoi des 6 Nations. Ils ont disposé de l'Italie ce dimanche sur le score de 35-22 avec le bonus offensif et prennent la tête du classement, juste devant l'Irlande. C'est en première période que les Bleus ont fait la différence dans ce match. Grâce notamment à deux essais signés Ollivon à la 17ème minute et Alldritt à la 38ème minute, les hommes de Fabien Galthié mènent 23-10 à la pause. Les quarante premières minutes de ces derniers sont quasi parfaites. Au retour des vestiaires, la France est quelque peu moins fringante. Malgré les deux essais inscrits par Ntamack à la 58ème minute et par Serin à la 74ème minute, l'EDF en a concédée autant durant cette seconde période. Prochaine étape pour le XV français, un déplacement chez le tenant du titre, le Pays de Galles, le 22 février.

