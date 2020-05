La France appelle tous les Etats à soutenir le plan de relance "historique" de l'UE

Le ministre français des Finances Bruno Le Maire a appelé mercredi tous les Etats membres de l'Union européenne, "y compris les quatre frugaux" (Pays-Bas, Danemark, Autriche et Suède) à soutenir le plan de relance "historique" de 750 milliards d'euros présenté par Bruxelles.

"J'appelle donc tous les Etats européens sans exception, y compris les quatre frugaux, à soutenir ce plan", a déclaré le ministre au Sénat, soulignant que l'UE était "au rendez-vous de l'Histoire" et qu'elle "frappait fort et juste".

Dans un tweet, le président Emmanuel Macron a salué pour sa part un "jour essentiel pour l'Europe", rappelant que l'accord franco-allemand qu'il avait obtenu avec la chancelière Angela Merkel la semaine dernière était à l'origine de "cette avancée".

"Nous devons aller vite et adopter un accord ambitieux avec tous nos partenaires européens", a également souligné le chef de l'Etat.

Au Sénat, M. Le Maire a aussi mie en avant la contribution de Paris et Berlin au plan présenté par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

"Ce doit être un motif de fierté pour nous tous de voir que l'accord frano-allemand négocié par le président de la République et la chancelière a été intégralement repris par la Commission européenne et a servi de base à ce plan", a-t-il affirmé.

"Oui, nous allons donner plus à ceux qui ont été touchés le plus", a-t-il assuré. "Chapeau bas et fierté pour tous, car enfin la solidarité en Europe n'est plus simplement un mot, mais un principe et un acte", a-t-il ajouté.

"Chaque citoyen européen va comprendre que l'UE nous permet de nous sauver de la crise économique sans précédent que nous connaissons", a affirmé M. Le Maire.

Le plan de l'UE suscite la réticence de quelques Etats membres, surnommés "frugaux", qui préfèrent soutenir l'économie de l'UE uniquement via des prêts, et non avec des subventions, alors que Mme von der Leyen propose les deux.

La Commission compte lever 750 milliards d'euros sur les marchés financiers au nom de l'UE, total sur lequel "500 milliards seront distribués sous forme de subventions et 250 milliards sous forme de prêts aux États membres", a expliqué sa présidente.