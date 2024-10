La France appelle à éviter "toute escalade" après les frappes israéliennes sur l'Iran

Vue générale de Téhéran après plusieurs explosions entendues le 26 octobre 2024 ( AFP / ATTA KENARE )

La France a appelé samedi "à s'abstenir de toutes escalade et action susceptibles d'aggraver le contexte d'extrême tension" au Moyen-Orient, après les frappes israéliennes menées sur des cibles militaires en Iran, dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

"La France a pris connaissance de l'annonce par Israël de frappes contre des cibles militaires en Iran cette nuit, en réponse à l'agression du 1er octobre", affirme le Quai d'Orsay.

Paris "appelle instamment les parties à s'abstenir de toutes escalade et action susceptibles d'aggraver le contexte d'extrême tension qui prévaut dans la région", a-t-il ajouté.

Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, le 13 mars 2024 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Israël a annoncé avoir mené samedi des frappes "précises et ciblées" en Iran en riposte à l'attaque du 1er octobre, qui ont visé notamment des sites de fabrication de missiles, Téhéran faisant état de son côté de "dégâts limités".

Ces bombardements surviennent dans un contexte de tensions régionales exacerbées depuis un an par la guerre à Gaza entre Israël et le Hamas palestinien, et son débordement au Liban voisin, où l'armée israélienne affronte le Hezbollah. Ces deux mouvements islamistes sont des alliés de l'Iran qui les arme et les finance.

Téhéran a lancé le 1er octobre quelque 200 missiles sur Israël, incluant pour la première fois plusieurs missiles hypersoniques. Israël avait juré de faire payer à l'Iran cette attaque.