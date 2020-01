La France ajoute quatre pays à sa liste des paradis fiscaux

Annoncée par le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, début décembre, la nouvelle liste française de paradis fiscaux vient d'être officialisée par arrêté.Cette liste noire comprend désormais treize Etats ou territoires : Anguilla, les Bahamas, les Fidji, Guam, les îles Vierges américaines, les îles Vierges britanniques, Oman, le Panama, les Samoa américaines, les Samoa, les Seychelles, Trinité-et-Tobago et le Vanuatu. La liste est sensiblement remaniée depuis la dernière actualisation en 2016.« Avant le rapport de la Cour des comptes sur la fraude fiscale, je vous annonce que nous allons inscrire sur la liste noire des paradis fiscaux quatre nouveaux pays : Anguilla, les îles Vierges, les Bahamas et les Seychelles, qui ne sont pas assez coopératifs en matière de transparence financière », avait déclaré Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des comptes publics, au Journal du Dimanche.Le Panama en fait toujours partieSix des sept Etats qui figuraient jusqu'ici sur la liste ont été retirés comme le Botswana, Brunei, Guatemala, les îles Marshall, Nauru ou encore Niue. En règle générale, ces Etats ont ratifié avec la France une convention d'assistance administrative en matière fiscale par laquelle ils s'engagent à échanger des renseignements fiscaux.En revanche, Panama a été maintenu sur la liste en attendant que ce pays adopte deux textes législatifs sur la création d'un registre sur les bénéficiaires et pour améliorer des informations comptables.En octobre, la Suisse était sortie de la liste « grise » des paradis fiscaux établie par l'Union européenne (UE). Les 28 Etats membres ont estimé que le pays « se conforme à tous les engagements en matière de coopération fiscale ».Le fait d'être inscrit dans cette liste noire a des conséquences directes pour ces pays. Cela entraîne notamment des retenues à la source alourdies (75 %) sur les flux financiers (intérêts, ...