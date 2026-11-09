La France accuse l'Iran d'être à l'origine des cyberattaques contre des réfrigérateurs

(Actualisé tout du long avec contexte et détails)

par Raphael Satter et Gabriel Stargardter

Les Gardiens de la révolution de la République islamique d'Iran sont responsables des cyberattaques menées en octobre contre les systèmes de réfrigération de plusieurs centaines supermarchés en France, a déclaré lundi Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères.

"Nous prendrons des sanctions à l'échelle européenne contre tous les responsables de cette attaque", a-t-il déclaré en marge d'un sommet du G7 à Paris.

"Nous avons évidemment, c'est la moindre des choses, convoqué l'ambassadeur d'Iran en France pour protester très vivement contre cet acte extrêmement grave", a ajouté Jean-Noël Barrot.

De son côté, le parquet de la ville a annoncé que sa section cybercriminalité avait ouvert une information judiciaire contre des dirigeants du groupe iranien Shahid Kaveh dans le cadre des ces attaques.

Dans un communiqué, le parquet de Paris précise que Shavid Kaveh est "l'unité cyber offensive affiliée au centre électronique du Corps des Gardiens de la révolution", ajoutant requérir la délivrance de mandats d'arrêts internationaux.

L'Iran nie mener des cyberopérations malveillantes et la mission iranienne auprès des Nations unies n'a pas non plus donné suite aux sollicitations.

Le 11 octobre, des pirates informatiques étaient parvenus à prendre le contrôle des systèmes de régulation frigorifique de plus de 350 supermarchés des enseignes Intermarché, Netto, Leclerc, Carrefour, Monoprix, ou encore Coopérative U.

Le parquet de Paris avait alors ouvert une enquête sur cet incident.

Ce piratage a semblé avoir été facile à mener, ont déclaré des experts en cybersécurité et le fabricant de nombreux appareils touchés a précisé à l'époque des faits que le système de contrôle de certains réfrigérateurs étaient obsolètes ou fonctionnaient avec un micrologiciel dépassé.

Certains réfrigérateurs avaient pris feu après que leur température a été montée à plus de 50 degrés pendant des heures. Selon l'estimation d'un propriétaire de supermarché en France, le coût total de cette attaque pourrait s'élever à plusieurs dizaines de millions d'euros à l'échelle nationale.

Fin août, les systèmes de réfrigération d’au moins une demi-douzaine de magasins militaires sont tombés en panne aux États-Unis. Les enquêteurs du Pentagone détectent ces dysfonctionnements comme une cyberattaque potentielle et collaborent avec les autorités françaises.

Selon une source proche du dossier, le Pentagone soupçonne l’Iran d’être à l’origine des sabotages survenus en août dans les magasins militaires, bien que l’enquête soit toujours en cours.

(Rédigé par Gabriel Stargardter et Benjamin Mallet à Paris, Raphael Satter à Washington; Version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)