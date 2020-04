Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La France accroît encore son programme d'emprunts pour 2020 Reuters • 15/04/2020 à 17:36









PARIS (Reuters) - Le Trésor français a une nouvelle fois revu à la hausse son programme d'émissions de dette pour 2020 afin de prendre en compte l'impact de la crise sanitaire et des mesures révisées de soutien à l'économie décidées par le gouvernement. L'Agence France Trésor prévoit désormais d'émettre 245 milliards d'euros d'emprunts à moyen et long terme cette année contre 210 milliards lors de la loi de finance rectificative du 23 mars dernier et 205 milliards initialement prévu dans le cadre du budget 2020. La variation des émissions de dette à court terme (BTF) est est portée à 62,1 milliards d'euros (+34,6 milliards). Cette modification du programme de financement de l'Etat intervient dans le cadre de la présentation du deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2020 adoptée dans la journée en conseil des ministres. "L'impact de la crise sanitaire sur l'économie et les mesures déployées par le gouvernement pour la limiter se traduisent par une augmentation du déficit budgétaire à 183,5 milliards d'euros, contre 109,0 milliards d'euros prévus dans la première Ioi de finances rectificative pour 2020 promulguée le 23 mars dernier", précise l'AFT dans un communiqué https://www.aft.gouv.fr/fr/publications/communiques-presse/20200415-modification-programme-financement. Le 18 mars dernier, l'AFT avait déjà décidé d'augmenter son programme d'émissions de dette pour 2020 de cinq milliards d'euros, à 210 milliards. (Leigh Thomas; version française Marine Pennetier, Henri-Pierre André et Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

