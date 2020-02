La France a emprunté au total 12,208 mds EUR à moyen-long terme

La France a emprunté 12,208 milliards d'euros à moyen et long terme sur les marchés jeudi, dont des obligations indexées sur l'inflation française et européenne et des offres non compétitives (ONC), a annoncé vendredi l'Agence France Trésor (AFT).

Le Trésor entendait lever entre 8,25 et 10,25 milliards d'euros selon l'AFT, chargée de placer la dette française auprès des investisseurs.

Il a enregistré pour 1,964 milliard d'euros d'ONC dont 334 millions sur des obligations indexées sur l'inflation française et européenne.

Lors d'une émission obligataire, les investisseurs choisissent de prêter un montant à un certain taux. Ils peuvent proposer une somme supplémentaire sans mentionner de taux, un montant qu'ils prêteront après l'adjudication au taux moyen pondéré de celle-ci dans le cadre d'une offre dite non compétitive.

Dans le détail, la France a émis pour 3,424 milliards d'euros d'obligations à échéance 25 février 2023, dont 132 millions d'ONC à un taux de -0,59% contre -0,53% lors de la dernière opération comparable le 23 janvier 2020.

Le Trésor a également emprunté pour 3,202 milliards d'euros à échéance 25 mars 2025, dont 627 millions d'ONC à un taux de -0,50% contre -0,38% le 23 janvier.

Il a également émis pour 3,751 milliards d'euros à échéance 25 novembre 2026, dont pour 871 millions d'euros d'ONC, à un taux de -0,40% contre 0,38% lors de la dernière opération comparable, le 6 décembre 2018.

En outre, la France a levé pour 583 millions d'euros d'obligations indexées sur l'inflation française à échéance 1er mars 2025, dont 35 millions d'ONC à un taux de -1,16% contre -1,09% lors de la dernière opération comparable le 17 octobre 2019.

Le Trésor a aussi émis pour 645 millions d'obligations indexées sur l'inflation européenne à échéance 1er mars 2029, dont 155 millions d'ONC, à un taux de -1,21% contre -1,13% le 23 janvier 2020.

Il a enfin emprunté pour 603 millions d'euros d'obligations indexées sur l'inflation européenne à échéance 25 juillet 2036, dont 144 millions d'euros d'ONC, à un taux de -0,97% contre -0,90% lors de la dernière opération comparable le 19 septembre 2019.